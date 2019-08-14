Пострадавших при взрывах под Красноярском снова стало больше

Число пострадавших от взрывов боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края выросло с 33 до 40 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав по региону.
«По данным утренней сводки — общее количество пострадавших от ЧС — 40 человек, 15 — во время первых взрывов, то есть 14 пострадавших и один погибший, и 25 — во второй раз», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, в местных стационарах сейчас проходят лечение 8 человек, еще 31 пострадавших получили амбулаторную помощь.
Утром 11 августа сообщалось о 33 пострадавших, умер один человек.
9 августа на военном складе под Красноярском прогремели новые взрывы. По данным властей, детонацию во время разминирования снарядов вызвало попадание молнии. Пострадали 17 человек. Пожар удалось потушить только 11 августа.