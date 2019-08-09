Под Красноярском снова начал взрываться военный арсенал

На военном арсенале под Красноярском снова взрываются снаряды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за попадания молнии, пострадали пять человек. Собеседник агентства отметил, что среди пострадавших есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

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Отмечается, что население поселка Каменка Ачинского района Красноярского края решили эвакуировать на безопасное расстояние. Официально информация о взрывах не подтверждается.

Первые взрывы на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края прогремели 5 августа. Причиной стал пожар, возникший во время разгрузочных работ. В результате ЧП погиб один человек, еще восемь пострадали. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

На складе находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, масштабных разрушений удалось избежать.

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