Жители отказались возвращаться в пострадавшее от взрывов красноярское село

Жители пострадавшего от взрывов на складе боеприпасов села Каменка Красноярского края засомневались в возможности вернуться в свои дома. Об этом со ссылкой на потерпевших сообщает портал «Сибирь.Реалии».

Одна из жительниц Нигора Аминова рассказывает, что вместе со своей матерью и сыном находились в селе, когда начались взрывы. По ее словам, в момент ЧП все побежали «куда глаза глядят», не взяв с собой ни документы, ни вещи, ни деньги. Семья Аминовых выехала в Красноярск, а затем приехала в Ачинск, но ответа на вопрос о возвращении домой пока нет.

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«Возвращаться нам некуда. Там теперь жить нереально. Даже если сами дома уцелели, то в них выбиты двери и стекла, внутри полный бардак, все поломано, стены, говорят, в страшных трещинах. Говорят, и разрушено домов много», — сказала она. Женщина отдельно подчеркивает, что особую опасность вызывают снаряды, даже несмотря на то, что в селе работает саперная группа.

Более того, как утверждают сами жители и блогеры, которые пытались попасть в Каменку, подъезды к селу перекрыты. «Пришлось пробираться через тайгу. Снаряды все еще разрываются: этого не слышно в городе, зато хорошо слышно вблизи войсковой части. Снаряды рвутся довольно часто», — написал 6 августа в Telegram-канале «Борус» редактор проекта Виктор Самусенко. Утверждается, что на утро 7 августа въезд на территорию по-прежнему был закрыт.

Взрывы на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края прогремели 5 августа. Причиной стал пожар, возникший во время разгрузочных работ. В результате ЧП погиб один человек, еще восемь пострадали. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

На складе находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, масштабных разрушений удалось избежать. Он отмечает, что деревня Каменка, расположенная вблизи арсенала, находится в нормальном состоянии.

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