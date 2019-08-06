В Красноярском крае сняли режим ЧС после взрыва на складе боеприпасов

Власти города Ачинска в Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный после пожара и взрывов на территории военного склада боеприпасов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В сообщении отмечается, что угрозы жизни и здоровью местных жителей больше нет. Горожанам разрешили вернуться в дома из эвакуационных пунктов. В городе возобновится движение общественного транспорта.

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Ранее стало известно, что взрыв на складе боеприпасов произошел из-за пожара во время разгрузочных работ. Погиб один человек, еще восемь пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 349 УК («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Взрывы на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края прогремели 5 августа. Разлетевшиеся в результате этого боеприпасы будут обезврежены. Губернатор региона Александр Усс сообщил, что масштабных разрушений удалось избежать.

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