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Пожар на складе боеприпасов полностью потушили

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Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидировали. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что очагов открытого горения на складе нет. Там отметили, что после пяти часов утра прекратилась детонация боеприпасов.

Ранее стало известно, что после тушения пожара саперы обезвредят и уничтожат боеприпасы, которые разлетелись во время взрыва. После этого начнется расследование происшествия. Оценку ущерба начнут проводить в течение трех дней.

Утром 6 августа сообщалось, что на складе прекратились взрывы пороховых зарядов. При этом угроза подрыва отдельных боеприпасов остается. Возможной причиной происшествия назвали человеческий фактор.

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