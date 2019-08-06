Названы сроки проведения оценки ущерба от взрыва на складе боеприпасов

Оценку ущерба от взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края проведут в течение трех дней. Об этом заявил глава региона Александр Усс, передает ТАСС.

Усс пояснил, что с момента взрыва прошла одна ночь, поэтому доступ на место происшествия пока ограничен. «В ближайшее время, буквально в течение трех дней, такая оценка произойдет», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что саперы обезвредят и уничтожат боеприпасы, которые разлетелись во время взрывов на складе, только после тушения пожара. После этого начнется расследование происшествия.

5 августа на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края прогремели взрывы на складе боеприпасов. Там находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. По последним данным, в результате взрывов на складе боеприпасов пострадали 12 человек.

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