Эвакуация началась из пострадавших при взрыве склада боеприпасов районов

Более 2,5 тысячи человек эвакуированы из районов, которые пострадали при взрывах на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края. Об этом сообщает «Интерфакс».

Людей перевезли в пункты временного размещения в поселках Солнечный и Мазуль. Еще 10 тысяч человек будут эвакуированы в Красноярск по железной дороге.

5 августа взрывы прогремели на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края. По последним данным, пострадали девять человек.

Известно, что на складе, где это произошло, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Очевидцы сообщают, что взрывы продолжаются, и местные жители массово покидают город Ачинск на автомобилях.

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