Роботов отправят тушить горящий склад боеприпасов

Пожар на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края начнут тушить с помощью роботов «Уран-14». Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

Для мониторинга в зону пожара уже доставлены беспилотники.

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Взрывы на военном складе в Ачинском районе региона начались 5 августа. В результате произошедшего пострадали четыре человека — они доставлены в больницы с осколочными ранениями. Известно, что на складе находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

Власти Ачинска, расположенного неподалеку от места происшествия, объявили о подготовке эвакуации всех жителей города. Там проживают более 100 тысяч человек.

Многофункциональный робот «Уран-14» предназначен для тушения пожара с боеприпасами или для горюче-смазочных материалов там, куда не может подойти человек. В его баки можно залить до двух тысяч литров воды или 800 литров пены. Машина оснащена специальными приспособлениями для устранения препятствий и системой для самоохлаждения.

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