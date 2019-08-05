Гибель военного на складе боеприпасов в Красноярском крае опровергли

В Министерстве обороны назвали недостоверной информацию о гибели военнослужащего при пожаре на складе в селе Каменка в Красноярском крае. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Ни одного погибшего военнослужащего нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что при пожаре на складе боеприпасов в Каменке погиб военнослужащий. Источник «Интерфакса» это не подтвердил.

Взрывы на военном складе в Ачинском районе региона начались 5 августа. В результате произошедшего пострадали четыре человека — они доставлены в больницы с осколочными ранениями. Известно, что на складе находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

Власти Ачинска, расположенного неподалеку от места происшествия, объявили о подготовке эвакуации всех жителей города. Там проживают более 100 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!