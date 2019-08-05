Стало известно о пострадавших при взрыве на российском военном складе

Четыре человека пострадали в результате взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей местной больницы.

Как пояснил собеседник агентства, двое пострадавших были госпитализированы с осколочными ранениями. Еще двоим медицинская помощь была оказана на месте.

Другой информированный источник сообщил «Интерфаксу», что жителей четырех населенных пунктов под Красноярском уже эвакуировали из-за взрывов на складе. Их вывезли на автобусах. При этом отмечается, что с собой людям разрешили взять только документы, деньги и предметы первой необходимости, чтобы не задерживать процесс эвакуации.

О взрыве на складе с боеприпасами на территории воинской части в Красноярском крае стало известно ранее 5 августа.

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