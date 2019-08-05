В российской воинской части произошел взрыв

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В Красноярском крае на складе с боеприпасами на территории воинской части произошли пожар и взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Красноярск №1».

По данным источника, инцидент произошел рядом с Каменкой Ачинского района. Началась эвакуация населения.

На место направлены автобусы для эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района. «Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв. <...> Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть», — подтвердил собеседник агентства.

Источник в в экстренных службах сообщил агентству, что на место происшествия направлены силы пожарных по второму номеру сложности.

О пострадавших пока не сообщается, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

1 июня три взрыва прогремели в цехе ГосНИИ «Кристалл» в Нижегородской области. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

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