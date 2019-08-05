Власти объявили о подготовке эвакуации целого российского города из-за взрывов

Жителей Ачинска Красноярского края, неподалеку от которого произошла серия взрывов на складе с боеприпасами на территории воинской части, начали готовить к эвакуации. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

«Вниманию жителей города Ачинска. Просьба подготовиться к эвакуации», — говорится в распространяемом сообщении.

До этого власти обращались к горожанам с просьбой не паниковать и соблюдать спокойствие. Отмечалось, что угрозы для жизни и здоровья людей на тот момент не было.

В Ачинске проживают более 100 тысяч человек.

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Ранее стало известно, что местные жители стали массово садиться в автомобили покидать населенный пункт. На выезде из города образовались серьезные заторы, а на некоторых АЗС начался «ажиотаж».

Взрывы на военном складе в Ачинском районе региона начались 5 августа. На прилегающих территориях была ранее организована эвакуация населения. Согласно последним данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека — они доставлены в больницы с осколочными ранениями.

Известно, что на складе, где зафиксировано происшествие, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Очевидцы сообщают, что взрывы продолжаются.

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