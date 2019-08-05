Очевидцы пожара в Красноярском крае рассказали о непрекращающихся взрывах

В Красноярске местные жители сообщили о том, что взрывы на складе с боеприпасами на территории воинской части продолжаются. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Красноярск № 1».

На размещенных в сети кадрах виден крупный взрыв и поднимающийся столб дыма.

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Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, пожар на артиллерийском складе, по предварительным данным, мог произойти из-за подрыва снаряда.

Об инциденте, произошедшем рядом с Каменкой Ачинского района, стало известно ранее 5 августа. На прилегающих территориях началась эвакуация населения.

Также сообщается, что на складе, где зафиксировано происшествие, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

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