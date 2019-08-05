Стало известно о первой жертве взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае

В результате происшествия на складе боеприпасов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края погиб один человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона, передает в понедельник, 5 августа, ТАСС.

По информации собеседника агентства, при серии взрывов погиб военнослужащий.

В то же время источник «Интерфакса» в Минобороны России опровергает информацию о смерти военного. Согласно его данным, подобные сообщения не соответствуют действительности.

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Ранее стало известно, что власти Ачинска, расположенного неподалеку от места происшествия, объявили о подготовке эвакуации всех жителей города. Там проживают более 100 тысяч человек.

Взрывы на военном складе в Ачинском районе региона начались 5 августа. Ранее сообщалось, что в результате произошедшего пострадали четыре человека — они доставлены в больницы с осколочными ранениями.

Известно, что на складе, где зафиксировано происшествие, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Очевидцы сообщают, что взрывы продолжаются, и местные жители массово садятся в автомобили и покидают город.

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