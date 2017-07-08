На «Нашествии» показали робота-пожарного

Робот-пожарный, использующийся Вооруженными силами России для борьбы с огнем, впервые был представлен на музыкальном фестивале «Нашествие». Об этом в субботу, 8 июля, Национальной службе новостей рассказал капитан инженерных войск Вадим Нестеров.

«Это роботехнический комплекс "Уран-14". Он предназначен для тушения пожара с боеприпасами или для горюче-смазочных материалов там, куда не может подойти человек. У него емкость баков две тысячи литров воды, или 800 литров пены. Пока ему не приходилось тушить пожары, но по первой команде может», — сказал Нестеров.

Он также отметил, что машина оснащена специальными приспособлениями для устранения препятствий, а также системой для самоохлаждения. Данный роботехнический комплекс, по словам Нестерова, управляется одним оператором на расстоянии до 1 километра.

Робот-пожарный был представлен на «Нашествии» в первый день фестиваля, 7 июля. В этот же день там открылась тематическая зона российской армии. Как сообщало РИА Новости, в этом году в экспозицию вошла 21 единица техники. Помимо традиционных экспонатов, были представлены исторические образцы военной эпохи.

Рок-фестиваль «Нашествие» проходит с 7 по 9 июля в Большом Завидово в Тверской области. Впервые мероприятие состоялось в 1999 году.

