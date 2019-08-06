Разлетевшиеся во время взрыва на складе боеприпасы уничтожат

Саперы обезвредят и уничтожат боеприпасы, которые разлетелись во время взрывов на складе в селе Каменка в Красноярском крае, только после тушения пожара. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

Расследование начнется после того, как арсенал полностью потушат, а саперы уберут неразорвавшиеся боеприпасы. Локализация последних очагов пожара будет возможна только после спада интенсивности взрывов.

Также в министерстве рассказали, что к работам на месте ЧП активно привлекается пожарный танк. Эти машины построены на шасси Т-55. Их задача — тушение пожаров на складах ракетно-артиллерийских боеприпасов.

По последним данным, в результате взрывов на складе боеприпасов пострадали 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на районную больницу.

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Ранее сообщалось о том, что в Ачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Из пострадавших от взрыва районов началась эвакуация.

Взрывы на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края прогремели 5 августа. Известно, что на складе, где это произошло, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

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