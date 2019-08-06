Стал известен масштаб разрушений рядом с горящим складом боеприпасов

Дома и здания в селе Каменка Красноярского края серьезно разрушились от разлетевшихся осколков после взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщили в докладе главе региона Александру Уссу, передает «Интерфакс».

«Разрушения серьезные, окна повылетали, двери тоже — часть повылетала... Здания стоят, но осколками посекло очень», — сообщил представитель Министерства обороны.

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Также в Ачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Из пострадавших от взрыва районов началась эвакуация.

5 августа взрывы прогремели на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края. По последним данным, пострадали девять человек.

Известно, что на складе, где это произошло, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Очевидцы сообщают, что взрывы продолжаются, и местные жители массово покидают город Ачинск на автомобилях.

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