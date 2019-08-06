Последствия взрыва на складе боеприпасов показали на видео

Baza / Telegram

Последствия взрыва на военном складе боеприпасов в поселке Каменка Красноярского края попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видны разрушенные здания, дым, а также горящие заготовки для дров. Как отметила Baza, Каменка находится ближе всех остальных населенных пунктов к месту происшествия.

Утром 6 августа стало известно, что взрывы пороховых зарядов на складе прекратились, однако остается угроза подрыва отдельных боеприпасов. В Минобороны возможной причиной происшествия назвали человеческий фактор, оценку ущерба проведут в течение трех дней. В Ачинском районе введен режим ЧС.

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