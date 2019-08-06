Названа возможная причина взрыва на складе боеприпасов

Предварительной причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края стал человеческий фактор. Об этом сообщил замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков, передает РИА Новости.

«Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — добавил генерал.

Ранее сообщалось, что взрывы пороховых зарядов на складе прекратились, однако остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Взрывы на территории военного склада в Ачинском районе Красноярского края начались 5 августа. Пострадали 12 человек, еще один числится пропавшим без вести. Оценку ущерба после происшествия проведут в течение трех дней. В Ачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Из пострадавших от взрыва районов началась эвакуация.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!