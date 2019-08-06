Взрывы пороховых зарядов на складе боеприпасов прекратились

Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края прекратилась, однако остается угроза подрыва отдельных боеприпасов. Об этом сообщил замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что после происшествия на складе боеприпасов один человек пропал без вести. Известно, что он гражданский. Всего пострадали 12 человек. В Ачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Из пострадавших от взрыва районов началась эвакуация.

Взрывы на территории склада прогремели 5 августа, известно, что там находилось свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Оценку ущерба от взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края проведут в течение трех дней. Саперы обезвредят и уничтожат боеприпасы, которые разлетелись во время происшествия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!