Один человек погиб при взрыве на красноярском складе боеприпасов

При взрыве на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края погиб один человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В СК не уточнили, является погибший военным или гражданским. По данным ведомства, еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

В СК добавили, что место происшествия осмотрят после завершения работ по разминированию.

5 августа источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что при пожаре на складе боеприпасов в Каменке погиб военнослужащий. В тот же день источник агентства в Министерстве обороны опроверг эту информацию.

Взрывы на складе боеприпасов в селе Каменска Ачинского района прогремели 5 августа. Разлетевшиеся в результате произошедшего боеприпасы будут обезврежены. Губернатор региона Александр Усс сообщил, что масштабных разрушений удалось избежать.

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