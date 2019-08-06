Масштабные разрушения от взрывов на складе боеприпасов опровергли

Масштабных разрушений из-за взрывов боеприпасов на воинском арсенале возле города Ачинск в Красноярском крае удалось избежать, заявил губернатор региона Александр Усс. Его цитирует ТАСС во вторник, 6 августа.

По его словам, деревня Каменка, расположенная вблизи арсенала, находится в нормальном состоянии.

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«По предварительным данным, там есть три серьезно подгоревших деревянных строения. В домах выбиты окна и двери... Но представление о том, что Каменка стерта с лица земли, абсолютно не соответствует тому, что там происходит», — сказал Усс.

Ранее во вторник губернатор сообщил, что после чрезвычайного происшествия один человек считается пропавшим без вести. Ущерб будет оценен в течение трех дней, уточнил Усс.

Взрывы на складе боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края прогремели 5 августа, пострадали 12 человек. На складе находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Разлетевшиеся в результате произошедшего боеприпасы будут обезврежены. Расследование причин произошедшего пока не началось.

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