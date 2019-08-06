Стала известна причина взрыва на складе боеприпасов в Красноярском крае

Взрыв на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края произошел в результате пожара во время разгрузочных работ. Возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, пожар произошел по неизвестной причине «в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами». Планируется осмотр места пожара после разминирования. Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 349 УК («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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Ранее сообщалось, что в Ачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Из пострадавших от взрыва районов началась эвакуация.

Взрывы на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края прогремели 5 августа. Известно, что на складе, где это произошло, находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

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