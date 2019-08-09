Появилось видео взрывов на военном арсенале в Красноярском крае

Взрывы на военном арсенале под Ачинском Краясноярского края попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
По предварительным данным при взрывах пострадали пять человек. «Интерфакс» сообщает, что среди пострадавших есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Местные власти сообщили, что взрывы произошли при проведении работ по разминированию.
По данным агентства, население поселка Каменка Ачинского района Красноярского края решили эвакуировать на безопасное расстояние.
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