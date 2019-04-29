На российском полигоне подорвался подросток

Подросток подорвался на снаряде на военном полигоне, расположенном недалеко от села Кара-хаак в Туве. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщил на аппаратном совещании глава республики Шолбан Кара-оол, передает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел 27 апреля.

В свою очередь, представитель военного комиссариата рассказал агентству, что на полигон проникли трое подростков. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Глава Минздрава республики Орлан Донгак отметил, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. На сегодняшний день угрозы его жизни нет, а состояние оценивается как стабильное.

В управлении Следственного комитета России (СКР) по республике пояснили, что инцидентом занимаются военные следователи.

23 апреля сообщалось, что трое жителей Крыма подорвались при попытке распилить артиллерийский снаряд. Один из мужчин погиб, двое получили травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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