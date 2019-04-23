Трое россиян подорвались при распиле найденного в Крыму снаряда

Трое жителей Крыма подорвались при попытке распилить артиллерийский снаряд. Об этом во вторник, 23 апреля, руководитель пресс-службы УМВД России по региону Ольга Кондрашова сообщила РИА Новости.

Инцидент произошел во дворе одного из частных домовладений, расположенного в селе Марьевка (Ленинский район). По предварительным данным, трое местных жителей пытались разобрать найденный ими боеприпас, используя ножовку, но тот сдетонировал.

Один из мужчин погиб, двое получили травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли руководители территориального отдела полиции и эксперты-взрывотехники. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

18 марта сообщалось, что житель Кировского района (Ленинградская область) попытался распилить найденный им артиллерийский снаряд и погиб из-за взрыва боеприпаса. Причиной смерти стал осколок, попавший во время взрыва ему в висок.

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