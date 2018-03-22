Силовики подорвались на ноутбуке-ловушке от информаторов

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В Саратовской области силовики подорвались на ноутбуке, оставленном для них информаторами. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 21 марта. Сотрудники полиции и Росгвардии договорились о встрече с людьми, обладающими информацией по одному из расследуемых уголовных дел. Но, придя на место, вместо информаторов силовики увидели ноубтук. Когда они подошли к компьютеру, раздался взрыв.

«В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Заведены уголовные дела о покушении на убийство двух или более лиц и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Подозреваемые задержаны, они проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории региона.

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