Россиянин попытался распилить снаряд и умер

Житель Кировского района Ленинградской области попытался распилить найденный им артиллерийский снаряд и погиб из-за взрыва боеприпаса. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел 17 марта на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Моряк» в массиве Михайловский. 52-летний россиянин нашел 75-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны и попытался распилить его углошлифовальной машинкой.

Боеприпас взорвался, мужчина скончался на месте происшествия. Отмечается, что причиной смерти стал осколок, который во время взрыва попал в висок погибшему. Скорую помощь вызвал его отец. Приехавшие на место происшествия медики зафиксировали факт смерти и позвонили в полицию.

По факту инцидента проводится проверка, сообщает издание со ссылкой на региональное управление МВД России.

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