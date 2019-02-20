Путин связал демографические проблемы с потерями в годы войны

Демографические проблемы в России связаны с потерями, которые понесла страна в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе послания послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет телеканал НТВ.

Также, по словам российского лидера, они обусловлены потрясениями, которые страна пережила в результате развала СССР.

Путин признал, что в настоящее время рождаемость в России снижается, подчеркнув, что «это не значит, что мы должны принять такую ситуацию».

«Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, а тогда страна была в очень сложном положении, тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали, и убежден, что вновь способны это сделать», — выразил уверенность президент, отметив, что к 2023-2024 годам стране удастся добиться возобновления естественного прироста населения.

В годы Великой Отечественной войны потери населения СССР составили порядка 26,6 миллиона человек.

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