Российский школьник принес на урок гранату и напугал учителей

Ученик одной из школ Санкт-Петербурга принес на урок гранату времен Великой Отечественной войны. Из здания эвакуировали 50 человек, сообщает портал FlashNord со ссылкой на городское управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным издания, 22 февраля семиклассник школы народного искусства императрицы Александры Федоровны на Витебском проспекте принес на занятия предмет, напоминающий гранату времен Великой Отечественной войны. Педагоги подняли тревогу и вызвали ОМОН.

Из школы были эвакуированы 50 человек.

Как сообщили изданию в правоохранительных органах, граната РГ-33 была не опасна, поскольку представляла собой только корпус. Школьник нашел ее на кладбище в Автово и хотел принести в дар школьному музею.

21 февраля другого петербургского школьника отстранили от занятий из-за того, что он покрасил волосы. Мальчик покрасился в блондина, предварительно получив разрешение классного руководителя. Однако позже завуч и директор потребовали, чтобы он вернул свой прежний цвет волос, и обвинили подростка в нарушении устава.

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