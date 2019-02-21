Российский школьник покрасил волосы и был отстранен от уроков

В Санкт-Петербурге ученика одного из частных лицеев отстранили от занятий из-за того, что он покрасил волосы. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на адвоката семьи ребенка Анну Радованович.

В начале февраля девятиклассник «Паскаль лицея» покрасился в блондина, предварительно получив разрешение классного руководителя, рассказала Радованович изданию. Подростка уверили, что противоречий с правилами о внешнем виде его новый цвет волос не будет иметь, поскольку они не запрещают красить волосы в неяркие естественные оттенки.

Однако позже завуч и директор потребовали, чтобы ребенок перекрасился обратно, обвинив его в нарушении устава. С родителями администрация лицея не попыталась связаться. Вскоре мальчик заболел и взял больничный.

19 февраля подросток вернулся на занятия и был наказан за смену имиджа: все семь уроков девятиклассник провел в учительской без возможности выйти в коридор. Ему запретили посещать занятия до тех пор, пока он не вернет прежний цвет волос. По словам адвоката, на ребенка оказывали психологическое давление. Его родителей не поставили в известность о том, что происходит с их сыном в учебном заведении.

Семья пострадавшего мальчика обратилась в полицию и планирует написать обращение в прокуратуру, комитет по образованию и к омбудсмену, сообщила изданию адвокат.

В администрации лицея изданию отказались комментировать произошедшее.

20 февраля в одной из школ поселка Юргамыш Курганской области ученикам запретили проносить телефоны в столовую после инцидента с выложенной в сеть фотографией белых щупалец в супе. Учителя требуют, чтобы школьники оставляли гаджеты в классе перед походом в столовую и ругают детей за попытки пронести их.

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