Российских школьников научили подавлять митинги

Школьники Екатеринбурга приняли участие в патриотическом мероприятии военной комендатуры городского гарнизона. Военные полицейские провели для подростков показательные выступления и разыграли задержание на митинге, сообщает 66.ru.

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По легенде, четверо мужчин устроили беспорядки перед контрольно-пропускным пунктом с палками и бутылками с зажигательной смесью, чтобы «организовать проникновение на военный объект». На их подавление отправили сотрудников военной полиции на двух автомобилях. После противостояния лидера восстания скрутили, а остальные участники разбежались.

Затем выступление повторили с комментариями командира части. После школьникам показали обмундирование военных полицейских и зачислили их в ряды Юнармии.

Ранее ученикам десятого класса одной из школ Краснодарского края устроили тест на патриотизм. Среди вопросов, на которые нужно было ответить положительно или отрицательно, были следующие: «Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами» или «День Победы (9 Мая) — праздник только для ветеранов и пожилых людей».

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