Взрыв боевой гранаты в квартире убил двух россиян

В Находке при взрыве гранаты в квартире погибли два человека, еще двое госпитализированы. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как пишет «Комсомольская правда-Владивосток», взрыв произошел в 17:30 по местному времени на первом этаже четырехэтажного многоквартирного дома на Заводской улице. Предположительно, взорвалась боевая граната. Эксперты выясняют, как она оказалась в квартире.

Пострадала только квартира №10, в которой произошел взрыв. Само здание уцелело.

В марте житель Кировского района Ленинградской области попытался распилить найденный им артиллерийский снаряд и погиб из-за взрыва боеприпаса. Причиной смерти стал осколок, который во время взрыва попал в висок погибшему.

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