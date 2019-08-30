В России появится новый связанный с Крымом мегапроект

В скором будущем в России может появиться новая автомобильная трасса, которая соединит Краснодар с Крымским мостом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Детали проекта обсуждают Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор».

Нынешняя инфраструктура, обеспечивающая подъезд к Крымскому мосту, не справляется с растущим потоком автомобилей (около 36 тысяч машин в сутки), пишет издание. Сейчас к Крымскому мосту ведут две дороги: через Крымск и Джигинку, а также через Славянск-на-Кубани и город Темрюк.

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Новую трассу планируется построить южнее двух существующих. Она будет соединять Темрюк и другую будущую трассу, которая позволит объезжать Краснодар с запада. Скорее всего, проект будет реализован в виде госзаказа. Его стоимость собеседники издания предварительно оценивают в один миллиард рублей. При этом в нынешнем плане развития магистральной инфраструктуры заложены 86,9 миллиарда на реконструкцию существующей дороги через Славянск-на-Кубани.

По окончании строительства трасса может стать главной в Краснодарском крае. Однако окончательное решение о реализации проекта еще не принято, Росавтодор по-прежнему рассматривает вариант реконструкции действующей дороги, в январе следующего года ведомство должно получить его экономическое обоснование — эта работа также проводится в рамках госконтракта.

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив было открыто в мае 2018 года. Железнодорожная часть должна быть готова к концу 2019-го. Общая стоимость проекта, профинансированного из бюджета, составила 228 миллиардов рублей.

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