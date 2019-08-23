С Крымского моста срезали первый свадебный замок

Строители срезали свадебный замок, прикрепленный к Крымскому мосту. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост», передает РИА Новости.

Как пояснили в инфоцентре, замок были вынуждены убрать в целях соблюдения норм безопасности на мосту. Там также отметили, что это первый подобный случай после открытия моста.

Посетителям также напомнили, что остановки на мосту запрещены, а за нарушение правил предусмотрен штраф.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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