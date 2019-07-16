В Крыму ответили на угрозы Крымскому мосту

Информация о способности украинских ракет в течение нескольких минут снести мост через Керченский пролив является бредом, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. Его цитирует РИА Новости во вторник, 16 июля.

«У украинской стороны нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту», — сказал Фикс, комментируя заявление бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

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По мнению российского парламентария, Турчинову следует подготовиться к люстрации за участие в возрождении нацизма и другие военные преступления.

Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун» украинского производства могут уничтожать военные корабли в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Керченский мост.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя это заявление, заметил, что пока никто не видел попадания «Нептуна» в цель. Он также напомнил, что у России есть эффективные средства противоракетной обороны. По его словам, российская сторона ответит на любую агрессию.

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