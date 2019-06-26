Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту

В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщил начальник центра фиксации правонарушений регионального ГИБДД Дмитрий Леонтьев, передает «Интерфакс».

По словам Леонтьева, водитель BMW нарушил правила в феврале. Это максимальная скорость, зафиксированная сотрудниками ГИБДД на Крымском мосту. Нарушителю выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

В начале июня прошлого года на Крымском мосту произошла первая авария. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на первом километре со стороны въезда из Тамани (142-й километр трассы А-290). Никто не пострадал.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в России. Он построен за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составила почти 228 миллиардов рублей. Его автомобильная часть была открыта 15 мая 2018 года, на следующий день было запущено движение легковых машин и автобусов. Движение поездов по мосту начнется ориентировочно 9-10 декабря 2019 года.

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