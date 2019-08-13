По Крымскому мосту проехало рекордное количество машин. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».

По информации издания, рекордный трафик был зафиксирован в понедельник, 12 августа. В этот день по мосту проехали 35 989 машин. Днем ранее, 11 августа, этот показатель составил 35 307 автомобилей.

Отмечается, что всего за 10 недель лета по мосту проехали 1,7 миллиона машин.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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