Появилось видео поездки в дизельном поезде по Крымскому мосту

Подъём / Telegram

Поездка в дизельном поезде по Крымскому мосту попала на видео. Первые кадры появились в Telegram-канале «Подъем».

По информации «Интерфакса», движение на поезде составило примерно полчаса. Как сообщил агентству Ротенберг, движение по железнодорожной части моста планируется открыть в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что на мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд. Уточняется, что в поездке принимают участие бизнесмен Аркадий Ротенберг и руководители строительства моста через Керченский пролив.

В августе по Крымскому мосту проехала военная автоколонна. Маневры проходили в рамках двусторонних командно-штабных учений, которые стартовали на территории Южного военного округа (ЮВО). Всего в учениях задействовали более 2,5 тысячи единиц военной техники, около 30 самолетов, 60 вертолетов, свыше 100 танков и 8,2 тысячи военнослужащих. Целью проведения маневров была отработка применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения военной безопасности южных границ России.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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