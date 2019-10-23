Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

rg.ru

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

На кадрах видно снятые с высоты стоящие на мосту вагоны с щебнем, едущие по железной дороге составы и работу замеряющих показатели специалистов. Каждый из составов состоит из локомотива и 23 вагонов-хопперов, груженых щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн.

С помощью вагонов специалисты проверяют несущие элементы моста, опоры и пролетные строения. Отмечается, что в конце года пройдут приемочные испытания. Когда составы трогаются с места, разгоняются, тормозят или стоят в течение 15 минут, снимаются значения с датчиков. Это позволит в том числе сравнить характеристики прочности всех конструкций с проектными данными.

Ранее сообщалось, что начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту отложили до июня 2020 года из-за обнаружения на пути строительства древнего торгового поселения, построенного в IV веке до нашей эры. По результатам экспертизы решили перенести участок дороги южнее, чтобы сохранить город. Из-за этого расходы на строительство увеличили с 27,66 миллиарда до 31,04 миллиарда рублей.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru