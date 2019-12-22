На Крымском мосту усилили меры безопасности перед открытием железнодорожного движения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъём».

Полиция досматривает все автомобили, проезжающие через мост. Водителям и пассажирам требуется проходить через рамки металлодетекторов.

Кроме того, с 21 декабря под мостом запрещен проход судов.

Торжественная церемония открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту должна пройти 23 декабря. Ожидается, что ее посетит президент России Владимир Путин.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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