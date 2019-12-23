Путин вспомнил о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин вспомнил о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга во время общения со строителями Крымского моста. Отрывок разговора попал в трансляцию, которую RT ведет на своем YouTube-канале с открытия железнодорожного движения по мосту.

На кадрах видно, как российский лидер сидит в вагоне-ресторане поезда, следующего из Керчи в Тамань, вместе с рабочими, которые участвовали в строительстве моста. «Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: "Ты что, выпил, что ли?" Он говорит: "Нет"», — рассказал глава государства своим собеседникам. После этого трансляция из вагона с президентом прерывается.

Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря. Глава государства отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе (гибрид автобуса и железнодорожного вагона), в поездке его сопровождали рабочие-мостовики.

Аркадий Ротенберг является основателем и бывшим владельцем компании «Стройгазмонтаж», которая была основным подрядчиком строительства Крымского моста. В детстве он вместе с Путиным занимался дзюдо в одной группе. Ротенберг признавался, что его с президентом связывают трогательные отношения.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился 23 декабря, из Москвы в Симферополь отправление намечено на 24 декабря. Билеты на них стали доступны к покупке с 8 ноября, а в конце месяца сообщалось, что почти все они уже проданы. Длина моста через Керченский пролив, который соединил полуостров с Краснодарским краем, составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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