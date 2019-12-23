Путин оценил железнодорожное движение на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин проехал на пассажирском поезде по Крымскому мосту и оценил железнодорожное движение. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 23 декабря.

«Значительно мягче идет, чем автомобили», — сказал глава государства.

Ранее в понедельник Путин отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. В поездке российского лидера сопровождают рабочие-мостовики, с которыми он проведет краткую беседу.

Строительство моста началось в феврале 2016 года, а в мае 2018-го было открыто автомобильное движение. Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря.

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