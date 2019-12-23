Украина запротестовала из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины запротестовало в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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В публикации говорится, что российской стороне была передана соответствующая нота протеста. В МИД заявили, что считают строительство моста без согласия Киева «грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

При этом украинские власти потребовали от России «прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины».

«Ни одна цивилизованная страна мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний», — говорится в сообщении.

Ранее 23 декабря российский лидер Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Проехав по железной дороге, президент России отметил, что поезд идет значительно мягче, чем автомобиль.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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