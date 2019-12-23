Первый пассажирский поезд в Крым стартовал из Санкт-Петербурга

Первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь стартовал с платформы Московского вокзала. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале «Капитан Крым».

Состав отправился в 14:00 в понедельник, 23 декабря, и прибудет на полуостров в 09:25 в среду, 25 декабря. Таким образом, в пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут. На маршруте, длина которого составляет 2741 километр, предусмотрено 19 остановок.

Как отмечает ТАСС, президент России Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в церемонии отправления первого поезда в Крым. Ранее глава государства запустил движение по железнодорожной части моста через Керченский пролив, проехав из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе.

Первый пассажирский поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря. Билеты на него стали доступны к покупке 8 ноября, а в конце месяца сообщалось, что почти все они уже проданы. Длина моста через Керченский пролив, который соединил полуостров с Краснодарским краем, составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!