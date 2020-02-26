Зеленский отказался менять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский отказался менять Крым на прекращение военного конфликта в Донбассе. Об этом он заявил на форуме «Age of Crimea 2020» в Киеве, передает «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, Украина делает все возможное, чтобы прекратить войну в Донбассе и не терять ежедневно своих лучших граждан. «Но это не означает, что Крым снимается с повестки, и сможет стать ценой мира на Донбассе», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что украинцы «на 100 процентов едины» во мнении, что Крым — это Украина. Возвращение полуострова — бесспорная часть их национальной идеи. По его словам, когда «шесть лет назад Российская Федерация аннексировала Крым», украинцы поняли, что живут в мире, где меморандумы ничего не значат, а система международного права уязвима.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина обвиняет РФ в оккупации территории.

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