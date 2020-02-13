Зеленский анонсировал строительство города-сада для крымчан

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство в Херсонской области «города-сада» для переселенцев из Крыма, среди которых — более 500 семей крымских татар. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

По словам главы государства, соответствующая договоренность была достигнута в ходе двусторонних переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — рассказал президент.

Зеленский отметил, что в ближайшее время на пограничном пункте въезда-выезда «Чонгар» будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами границы.

Президент также добавил, что хотел бы получать информацию о ситуации в Крыму непосредственно от людей, которые там находятся. При этом Зеленский отметил важность реализации программы, упрощающей процедуру обучения детей с полуострова в украинских вузах.

Ранее профильный комитет Верховной Рады Украины признал невозможность поставок воды в Крым «до его деоккупации». Такое решение было принято после заявления главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, назвавшего допустимым компромиссом возобновление водоснабжение в обмен на передачу самопровозглашенными республиками Донбасса контроля над российско-украинской границей.

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