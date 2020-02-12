Украину обвинили в торговле крымчанами

Возобновление Украиной подачи воды в Крым станет продажей крымских татар и крымчан-украинцев. Об этом заявил председатель запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» и бывший депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает «Интерфакс-Украина».

По его мнению, сделки с российским руководством полуострова являются недопустимыми.

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«Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией? Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать территорию, целостный народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там ни много ни мало 500 тысяч», — сказал Чубаров, обвинив украинские власти в продаже коренного населения Крыма «за воду».

Ранее глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал допустимым компромиссом возобновление подачи воды в Крым в обмен на передачу самопровозглашенными республиками Донбасса контроля над российско-украинской границей в регионе. «Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил политик.

После возвращения Крыма в Россию в 2014 году на полуострове начались проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды стал причиной выбросов химических веществ в Крыму — на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.

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