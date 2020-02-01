В партии Зеленского задумались о продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о продаже воды в Крым. Такую идею в беседе с «Радио Свобода» высказал глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов.

Он считает, что продажа воды в Крым помогла бы пополнять украинский бюджет. «Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — объяснил нардеп.

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Аристов добавил, что в Раде тоже была идея продавать воду в Россию. На вопрос, куда именно в Россию, он ответил: «Речь шла о Крыме». После уточнения корреспондента о территориальной целостности полуострова, депутат сказал: «Крым, конечно, наш».

В октябре 2019 года глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил о ненужности поставок украинской воды в Крым. По его словам, полуостров обеспечен необходимым объемом воды за счет местных ресурсов.

После возвращения Крыма в Россию в 2014 году на полуострове начались проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды стал причиной выбросов химических веществ в Крыму — на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.

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