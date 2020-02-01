В России отреагировали на идею продажи украинской воды в Крым

Возобновление Киевом подачи воды из Днепра на крымский полуостров стало бы тестом на политическую зрелость для украинской власти. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в ответ на идею украинского парламентария Юрия Аристова продавать воду республике, сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, официальных обращений украинской стороны пока не было, но власти полуострова приветствуют подобные инициативы Киева. «Мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решения своих сиюминутных задач и целей», — отметил он.

Также, по мнению депутата, поставка воды в Крым выгодна прежде всего украинской стороне, поскольку Киев сможет «не только заработать деньги, но и восстановить земли в Херсонской области, которые пришли в непригодность с перекрытием Северо-Крымского канала».

Ранее 1 февраля депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрий Аристов заявил, что продажа воды в Крым помогла бы пополнять украинский бюджет. «Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — объяснил свою идею Аристов.

После возвращения Крыма в Россию в 2014 году на полуострове начались проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды стал причиной выбросов химических веществ в Крыму — на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.

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